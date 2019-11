Proces dodelijke brand: parket mild voor schuldige huisvestingmaatschappij “omdat anders de huurders dreigen gestraft te worden” WHW

12 november 2019

15u28 0 Brussel Het openbaar ministerie heeft een geldboete gevorderd tegen de Schaarbeekse Haard. “De huisvestingsmaatschappij is verantwoordelijk voor de dodelijke afloop omdat er een probleem was met de rookmelders in het gebouw”, klonk het. Toch bleef de substituut-procureur mild wat de straf betrof. “Met een hoge effectieve geldboete dreig ik de huurders te straffen.”

Het drama deed zich voor op 17 januari 2017 in de Schaarbeekse Severinstraat. In de vroege ochtend ontstond brand in het appartement van de zeven maanden zwangere verpleegster Anitha Umutoniwabo (37). De vlammen verspreidden zich snel en de vrouw zag geen andere optie dan uit het raam van haar flat op de derde etage te springen. Urenlange reanimatie baatte niet meer. De vrouw en haar ongeboren baby lieten het leven. Haar man en hun drie kinderen overleefden ternauwernood de brand.

Het is duidelijk dat het slachtoffer de brand makkelijk had kunnen overleven indien de rookmelder in haar flat had gewerkt. Dat blijkt duidelijk uit het verslag van de branddeskundige Parket

Al snel bleek de oorzaak te liggen bij een kapotte elektriciteitskabel. Huisvestingsmaatschappij de Schaarbeekse Haard werd vervolgd voor onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzorg en riskeert nu een geldboete, al gaat het openbaar ministerie ook akkoord met een straf met uitstel. “De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de Schaarbeekse Haard is voor mij heel duidelijk, maar ik ben niet blind voor de moeilijke financiering en beheer van alle woningen. De rechtbank kan een hoge effectieve boete opleggen, maar ik vrees dat we daarmee de huurders straffen.”

Dood had vermeden kunnen worden

De Schaarbeekse Haard heeft volgens het openbaar ministerie een resem fouten gemaakt die hebben geleid tot de dood van de vrouw. Zo was er in het hele gebouw geen enkele rookmelder geïnstalleerd in gemeenschappelijke ruimtes. Van de veertien rookmelders die er wel hingen, waren er slechts vier die naar behoren functioneerden. Bovendien ging het om rookmelders die in 2005 waren geïnstalleerd en die na maximaal tien jaar moesten worden vervangen. De batterijen konden niet gewisseld worden, dus de bewoners waren afhankelijk van de Schaarbeekse Haard om de rookmelders te wisselen. De beheerder van het gebouw is daar meermaals over aangesproken, maar de rookmelders werden nooit vervangen.

“Het is duidelijk dat het slachtoffer de brand makkelijk had kunnen overleven indien de rookmelder in haar flat had gewerkt. Dat blijkt duidelijk uit het verslag van de branddeskundige”, luidde de harde conclusie van het parket. Volgende week pleiten de advocaten van de Schaarbeekse Haard.