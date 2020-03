Proces aanslagen 22/3: amper vragen tot bijkomend onderzoek weerhouden Wouter Hertogs

21 maart 2020

14u21 0 Brussel In het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel heeft nu ook de kamer van inbeschuldigingstelling zowat alle vragen om bijkomend onderzoek van de verdediging verworpen. Enkel de vraag om vier moraliteitsgetuigen voor Ali El Haddad Asufi te verhoren, is aanvaard. Eerder hadden ook al de onderzoeksrechters bijna alle vragen tot bijkomend onderzoek verworpen.

De volgende horde naar het assisenproces rond de aanslagen van 22 maart is genomen. Enkele advocaten hadden verschillende vragen tot bijkomend onderzoek gevraagd. De meerderheid van deze vragen werd nu ook door de K.I. verworpen. Het federaal parket wil acht verdachten laten terechtstaan voor het hof van assisen. Voor twee vraagt het parket de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Voor nog eens drie anderen wordt de buitenvervolgingstelling gevraagd.Bij de eerste zitting voor de raadkamer over de doorverwijzing werd er door twee advocaten van de verdediging bijkomend onderzoek gevraagd. Meester Stanislas Eskenazi, wou meer duidelijkheid bekomen over de redenen die een aantal Belgische jongeren ertoe hebben aangezet om naar Syrië te vertrekken om zich daar aan te sluiten bij een terroristische organisatie, terwijl meester Jonathan de Taye, de advocaat van Ali El Haddad Asufi, twintigtal extra onderzoeksdaden vroeg.

Herfst 2021

Die onderzoeksdaden werden, op enkele na, geweigerd door de onderzoeksrechters. Die hebben enkel aanvaard om voor Ali El Haddad Asufi vier moraliteitsgetuigen te verhoren. De advocaten waren tegen de weigering van de andere onderzoeksdaden in beroep gegaan, maar de kamer van inbeschuldigingstelling heeft de beslissing van de onderzoeksrechters bevestigd. Het proces zal vermoedelijk in de herfst van 2021 plaatsvinden. Bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussels Airport en metrostation Maalbeek kwamen in totaal 32 personen om het leven. Ongeveer 340 personen raakten gewond. Een viertal maanden eerder had dezelfde cel IS-terroristen een reeks aanslagen gepleegd in Parijs.