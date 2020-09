Gesponsorde inhoud Pride Festival in het teken van gezondheid: “De lockdown raakt kwetsbaarste groepen het hardst” Stephanie Romans

13 september 2020

13u56 0 Brussel Het zestiende Pride Festival is zaterdag feestelijk afgetrapt in het Brusselse Rainbow House. Het jaarlijkse festival kon door corona niet doorgaan in mei. De komende twee weken haalt de organisatie de schade in met 26 evenementen.

“Is het thema gezondheid? Geen donkere humor, maar puur toeval!”, verzekert Rachael Moore van het Rainbow House. “Door corona is het nog belangrijker om het erover te hebben. Niet alleen fysieke, maar ook mentale gezondheid.”

“Tijdens de lockdown zagen we kwetsbare mensen nog kwetsbaarder worden. We hebben de indruk dat homofobe incidenten toenemen. De laatste twee weken zijn er opnieuw gevallen van geweld gemeld", zegt Moore. “Ook dat kan een gevolg zijn van de pandemie ... Er is meer frustratie, die dus ook vaker wordt geuit.”

Banden leggen

Het Pride Festival vindt normaal gesproken plaats in mei. Door het coronavirus vielen drie weken aan zorgvuldig geplande culturele activiteiten in het water. Nu haalt de organisatie de schade in: met 26 evenementen waaronder documentaires, optredens en een cabaret. “Het was niet makkelijk om dat allemaal te organiseren, maar het is gelukt. We hebben evenementen en ze zijn allemaal coronaveilig.”

Nu er dit jaar ook geen grote Gay Pride Parade heeft plaatsgevonden, zijn de activiteiten van het Pride Festival nog eens zo belangrijk. “We willen banden blijven leggen, binnen de gemeenschap, maar ook aansluiting vinden met het grotere publiek.”