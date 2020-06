Preventiedienst stad Brussel betoogt tegen ontslagen en tegen eigen directie JCV

15u54 0 Brussel Het personeel van vzw Bravvo, de preventiedienst van de stad Brussel, heeft donderdagmiddag geprotesteerd aan het Beursplein tegen het ontslag van drie werknemers bij de gemeenschapswachten en tegen de slechte werkomstandigheden.

De personeelsleden droegen tijdens het protest slogans als “Wij vragen competente leiding” en affiches waarop de directie het personeel de hals toeknijpt, met zich mee. Ze vroegen ook om de drie personeelsleden die ontslagen werden, weer in dienst te nemen.

Volgens de vakbonden zijn er bij de preventiedienst al langer spanningen en die zijn door de coronacrisis nog toegenomen. Al minstens een jaar klagen de werknemers over de relatie met de directie. In januari werden er onderhandelingen gestart, maar de in maart en april geplande vergaderingen vonden door de lockdownmaatregelen niet plaats. In mei werden de onderhandelingen hernomen.

De werkomstandigheden en het gebrek aan beschermingsmateriaal tijdens de coronacrisis deden de spanningen nog oplopen. Dat de directie begin april 118 medewerkers tijdelijk werkloos maakte, illustreerde volgens de bonden “de visie van de directie op haar preventiedienst”.