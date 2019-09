Prefablokalen van oud NAVO-hoofdkwartier verkocht aan hoogste bieder JCV

11 september 2019

19u01 0 Brussel Vijftien kantooreenheden van het voormalige NAVO-hoofdkwartier in Haren en Evere zijn dinsdag aan Belgische bieders verkocht. De modulaire woonblokken werden per opbod verkocht nu de NAVO zijn nieuw hoofdkwartier bezet.

De modulaire woonblokken waren jarenlang een vertrouwd zicht naast de Leopold III-laan in Evere. In de blokken verbleven tot vorig jaar internationale diplomaten van de militaire organisatie. Nu werden die verkocht aan de hoogste bieder.

Het oude hoofdkwartier kreunde al jaren onder plaatsgebrek nadat nieuwe lidstaten de voorbije decennia toetraden. De delegaties werden ondergebracht in luxueuze containerwoningen, waarvan 73 eenheden per opbod zijn geveild in vier kavels. “Er waren buitenlandse bezoekers en bieders, de hoogste bieders zijn Belgische firma’s”, meldt veilinghuis Moyersoen woensdag.

De identiteit van de kopers wordt niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om een bouwfirma en een agrarisch bedrijf. Die hebben bijna 10.000 euro neergeteld voor de blokken. Twee grote kavels zijn niet verkocht, maar er wordt nog met geïnteresseerden onderhandeld, aldus Moyersoen. De kavels kostten meer dan 30.000 euro en bij buitenlandse bieders is het transport een uitdagende logistieke operatie.

Indien er geen koper toehapt, zullen de onverkochte NAVO-kantoren door een gespecialiseerde firma afgebroken en gerecycleerd worden.