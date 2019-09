Pornofilm “Jacquie et Michel” opgenomen in de straten van Brussel SZM

30 september 2019

18u23

Bron: La Capitale 0 Brussel Een pornofilm van de website “Jacquie et Michel” die deze maand uitgezonden werd op verschillende andere websites heeft onze hoofdstad als decor. Meer zelfs, expliciete scenes zijn opgenomen op het Ninoofseplein, de Kruitmolenstraat of langs het kanaal. Het vervolg van de erotische film vond plaats in een penthouse. Dat meldt een opmerkzame lezer van La Capitale.

Het productiebedrijf “olé-olé”, wou deze keer een scenario nemen uit het echte leven. De twee hoofdpersonages ontmoeten elkaar in de straten van Brussel en eindigen in een penthouse. Volgens de vrouwelijke personage die geïnterviewd werd door La Capitale is de film al jaren geleden opgenomen en was die meteen heel populair. Maar, ze kijkt niet helemaal positief terug naar die ervaring. Ze zou hetzelfde verdiend hebben als haar escortejob en aangezien ze herkenbaar is in de film, vindt ze dat te weinig.

Het feit dat de film deels op straat is opgenomen, zou strafbaar kunnen zijn met acht dagen tot een jaar cel en een boete van 200 tot 4.000 euro. Volgens de vrouw hebben ze tot nu toe geen problemen gehad. “We waren heel voorzichtig dat er niemand op straat was tijdens de opnames”, zegt ze aan de krant.