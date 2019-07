Pop-up Rapha organiseert elke woensdag vrouwenritten SZM

10 juli 2019

14u50 0 Brussel De wielerkenners kennen Rapha ongetwijfeld. Het Britse merk opende na het succes van vorig jaar weer sinds 31 mei een pop-up in de Dansaertstraat. Die zal zaterdag de deuren sluiten, maar Rapha organiseert wel eerst nog een laatste vrouwenrit door Brussel.

Rapha is niet enkel een kledingmerk voor fietstenues, ze hebben ook een wereldwijde cycling club, waarbij ze overal ter wereld ritten organiseren. In Brussel werd er elke woensdag een vrouwenrit georganiseerd. Zo wilden ze niet enkel fietsen in Brussel promoten, maar ook vooral vrouwen aanmoedigen. De fietsers worden begeleid door Julie, die hen de belangrijke handsignalen toont en hoe ze die correct moeten gebruiken. Daarnaast weet ze als gedreven fietsster welke routes in Brussel aan te raden zijn.

Wegens het succes van de vrouwenritten stoppen die niet na het vertrek van Rapha. Kring, een fietsenwinkel op de Oude Graanmarkt, neemt de fakkel over en zal de vrouwenritten samen met Julie organiseren: een perfecte manier om de stad te (her)ontdekken.