Pop-up bar La Terrasse O2 krijgt dan toch vergunning JCV

01 juni 2019

09u48 0 Brussel La Terrasse O2, de pop-upbar in de oude hippodroom van Bosvoorde heeft opnieuw een stedenbouwkundige vergunning. Dat laten de organisatoren weten. Eerder werd de vergunning nog geschorst door de Raad van State.

De vergunning van de bar werd al twee keer geschorst door de Raad van State. Het feit dat de parking van de bar zich in bosgebied bevindt, was de Raad een doorn in het oog. In haar eerdere arrest stipte Raad van State uitdrukkelijk aan dat de organisatoren een belangrijk risico namen door opnieuw een parking in te richten op een open plek in het bos, ondanks de eerdere arresten die in hun nadeel werden uitgesproken.

Buurtbewoners klaagden ook al over geluidsoverlast. Ze verbaasden er zich over dat noch de burgemeester van Ukkel, noch de politie eerder ingreep.

Door de beslissing van de Raad was de geviseerde parking al sinds 16 mei gesloten voor bezoekers van de bar. Er was ook signalisatie aangebracht dat de parking alleen door wandelaars mocht worden gebruikt. Daarop vroeg de bar meteen een nieuwe vergunning aan bij het Brussels Gewest. Die vergunning is er nu, waardoor O2 gewoon open kan blijven. Er viel immers nog geen bevel tot sluiting in de bus.

La Terasse O2 is al aan zijn 16de editie toe. Van 17 mei tot 20 juli is de bar geopend van de middag tot middernacht. Je kan er terecht voor onder meer brunches, biomarkten en after workfeestjes.