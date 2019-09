Poolse vrouw die verdacht werd van fraude aangehouden in Schaarbeek SVM

09 september 2019

15u16

Bron: La Capitale 0

Een dertigjarige vrouw die gezocht werd voor fraudepraktijken in Polen, werd eind augustus aangehouden en verhoord door de Brusselse politie. Dat bevestigt het parket. Haar thuisland was al een tijd op zoek naar de vrouw.

De politie van Bialystok, een stad in het Noord-Oosten van Polen, was al sinds juni op zoek naar verdachte S.K. Op 20 augustus werd de vrouw door de Brusselse politie aangehouden in Schaarbeek en geïnterpelleerd. S.K. werd door de autoriteiten onder Europees aanhoudingsmandaat geplaatst en wordt dus overgeleverd aan Polen. De vrouw zou schuldig zijn aan meerdere fraudezaken.