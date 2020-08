Poolse ambassade krijgt regenboogvlaggen uit protest tegen onderdrukking LGBTI-gemeenschap Stephanie Romans

28 augustus 2020

17u48 0 Brussel Activisten hebben een regenboogbanner opgehangen aan de Poolse ambassade in Brussel. Daarmee protesteren de actievoerders tegen de onderdrukking van de LGBTI-gemeenschap in het Oost-Europese land.

De actie was een initiatief van de LGBTI+-werking van Groen en Ecolo. Ze maakten zelf een vlag met de Poolse adelaar in regenboogkleuren. Die bevestigden ze aan verlichtingspalen bij de ambassade van Polen in de Stevinstraat.

De voorbije jaren viseert de Poolse regering de LGBTI+-gemeenschap steeds meer, wat leidt tot een sterk toenemende homo- en transfobie. Poolse gemeenten riepen zich uit tot LGBT-vrije zones, Prides werden aangevallen, acties werden verboden en activisten werden gearresteerd. De afgelopen weken waren er verschillende confrontaties tussen de Poolse politie.