Pool is Cool annuleert zwemtest in Ter Kamerenbos dit weekend SZM

25 juli 2019

13u32 0 Brussel “Om redenen buiten onze controle wordt de Expedition Swim naar het Ter Kamerenbos geannuleerd”, luidt het in een Facebookbericht. Pool is Cool zou dit weekend een zwemtest organiseren in de vijver van Ter Kamerenbos, maar de waterkwaliteit laat dat niet toe. Er wordt wel een alternatieve datum gepland.

De waterkwaliteit van de vijver in Ter Kamerenbos steekt stokken in de wielen van Pool is Cool, een organisatie die deze zomer in drie Brusselse vijvers test of het in de toekomst mogelijk is om in openlucht te zwemen in onze hoofdstad. Door de hittegolf zijn de plannen om dit weekend in de vijver van Ter Kamerenbos te zwemmen in het water gevallen. “De hittegolf veroorzaakt niet alleen stress voor ons mensen, maar ook voor de biotoop van de vijvers”, klinkt het bij Pool is Cool. Er zou momenteel een te hoge concentratie E.coli-bacteriën aanwezig zijn, die buikvliesontstekingen kunnen veroorzaken en er zou ook weinig zuurstof zijn in het water.

“In het algemeen wordt het water voortdurend beïnvloed door meteorologische factoren, zoals de omgevingstemperatuur of zware neerslag zoals onweersbuien.” Ook de vijver van de Koninklijke Visserij in Watermaal-Bosvoorde, waar het weekend daarop een test is, wordt nu grondig onder de loep genomen. “Om de zwemmers en het milieu te beschermen, zijn we wel genoodzaakt om het zwemmen deze zaterdag en zondag te annuleren.”

Op dit moment bespreekt Pool is Cool een alternatieve datum met de overheden en de projectpartners. “We sturen een update zodra we de nieuwe datum kennen. De inschrijvingen blijven wel geldig.”