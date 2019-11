Politiezones Brussel en de Rand nemen opnieuw deel aan BOB-wintercampagne: “Veiligheid achter het stuur is een van onze prioriteiten” SHVM

28 november 2019

16u46 8 Brussel In Brussel is donderdag de BOB-campagne voor de eindejaarsperiode voorgesteld. De campagne zal plaatsvinden vanaf vrijdag 29 november tot en met 3 februari. Zowel de politiezones in Brussel als in de randgemeenten nemen naar jaarlijkse gewoonte deel aan de campagne en zijn hier nog steeds enthousiast over.

“Alcohol- en drugscontroles worden ook buiten de campagne regelmatig gehouden”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van De Keere van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Veiligheid achter het stuur is een van onze prioriteiten.” Dat geldt ook voor de andere politiezones in en rond Brussel.

“Het is ook zo dat onze agenten zich vaak verplaatsen. De reden hiervoor is dat de technologie tegenwoordig met zich meebrengt dat bestuurders weten waar controles worden uitgevoerd en we zo minder bestuurders kunnen controleren”, licht Ellen Vanderpoel van politiezone Zaventem toe. “Ondanks het personeelstekort, proberen we toch zo veel mogelijk controles uit te voeren.”

Geen quota

Tijdens de campagne wordt het doel gesteld op het controleren van 300.000 bestuurders: een samenwerking van de federale politie en de lokale politiezones. “Uiteraard trachten we dat doel te bereiken, maar het is niet zo dat we een quotum opgelegd krijgen. Onze politiemensen kiezen zelf waar en wanneer ze controles zullen uitvoeren”, klinkt het bij de politiezones.

In de nacht van vrijdag 29 november op zaterdag 30 november start ook de Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen, waar ook de politiezone van Brussel-Zuid aan zal deelnemen.