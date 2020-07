Politiezone Zuid sluit tien horecazaken vanwege overlast Stephanie Romans

02 juli 2020

14u33 0 Brussel De lokale politiezone Brussel heeft het voorbije weekend tien horecazaken gesloten die zich niet hielden aan de regels voor de heropening na de lockdown en overlast veroorzaakten. De politie legde ook een jamsessie in het park en drie privéfeesten stil.

De politiezone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst) had vorige week vrijdag aangekondigd extra patrouilles in te zetten in de strijd tegen overlast en nachtlawaai, nadat verschillende buurtbewoners duidelijk hadden gemaakt dat ze zich stoorden aan de overlast die veroorzaakt werd door café- en uitgangsbuurten, pleinen en parken.

De politiezone kreeg afgelopen weekend naar eigen zeggen maar liefst 93 oproepen voor nachtlawaai afkomstig van cafés, parken en pleinen.

GAS-boetes en pv’s

“Tien horecazaken die overlast veroorzaakten en zich niet hielden aan het sluitingsuur, werden meteen gesloten in overleg met de administratieve overheid”, meldt de politie. “In het park van Vorst hebben we een aantal muzikanten aangemaand hun ‘jamsessie’ te onderbreken en de rust te respecteren. Daarnaast hebben we ook drie privéfeesten stilgelegd.”

De politie deelde ook 56 GAS-boetes uit en stelde 32 processen-verbaal op. Twee mensen werden administratief opgepakt voor verstoring van de openbare orde en vijf mensen werden gerechtelijk opgepakt, drie van hen voor een diefstal met geweld.

Het komende weekend zullen opnieuw controleoperaties gehouden worden, aldus nog de politie.