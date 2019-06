Politiezone Noord trapt testfase met fietsbrigade af: “Directer contact met de bevolking” JCV

25 juni 2019

15u22 0 Brussel Sinds maandagmorgen patrouilleren er agenten met de fiets door de gemeentes Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node. De politiezone Brussel Noord start met een test die moet uitwijzen hoe zo’n fietsbrigade het best werkt. In november moet het hele project definitief op poten staan.

De eerste agenten op de fiets doen sinds maandag hun ronde in de gemeentes van de politiezone Noord. Voorlopig gaat het om zes vrijwilligers. “Zij dragen nog onze zware kogelvrije vesten”, zegt Audrey Dereymaeker van de zone Noord. “Daardoor zullen ze ook niet de hele dag patrouilleren. Vanaf november gaat de brigade definitief van start. Dan zullen ook onze lichte kogelwerende vesten zijn toegekomen.”

De nieuwe brigade zal vanaf november ook tien manschappen tellen. “We zijn nog op zoek naar 1 à 2 agenten”, zegt Dereymaeker. “Die zullen we in de loop van de zomer en van het najaar aanwerven. Voorlopig doen we een beroep op vrijwilligers voor onze testfase. De bedoeling is dat zij vooral ervaring opdoen en ons feedback geven. Zo kunnen we dan bepalen, hoe de definitieve werking er moet uit zien en welke missies de fietsbrigade juist krijgt.”

Zichtbaarheid

De brigade krijgt tijdens de testfase een aantal duidelijk opdrachten mee. “Eerst en vooral moeten ze de politie meer zichtbaar maken”, zegt Dereymaeker. “Agenten op de fiets maken een directer contact met de bevolking mogelijk. Zijn makkelijker aan te spreken. Daarnaast zullen ze ook aanwezig zijn op evenementen en onze ploegen daar ondersteunen.”

De fietsbrigade zal echter zeker en vast ook oog hebben voor verkeersinbreuken. “Zij zullen in het oog houden of er wagens parkeren op het trottoir, op zebrapaden en op fietspaden, wat we asociaal parkeren noemen. Daarnaast gaan ze uiteraard ook patrouilleren voor onze verkeersdienst.”

Steun van Gewest

Voor de fietsbrigade werden zes elektrische fietsen gekocht, met gewestelijke middelen die bevoegd staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) heeft vrijgemaakt. Twee ervan zijn snelle speedpedelecs. In totaal ondersteunt het gewest de oprichting van fietsbrigades met 1,2 miljoen euro aan middelen.

Het is niet de eerste keer dat de zone Noord aan de slag gaat met een fietsbrigade. Een tiental jaar geleden werd al eens een poging gedaan, maar die werd toen afgeblazen omdat het materiaal, zoals de kogelvrije vesten, niet voldoende aangepast was.

De collega’s van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene hebben al langer een fietsbrigade. Die wordt vooral ingezet om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te garanderen en om obstakels voor het openbaar vervoer uit de weg te ruimen. De brigade doet dat met succes. Het aantal pv’s dat werd uitgeschreven stijgt maand na maand. In de maand mei schreef de fietsagenten 5.531 processen-verbaal uit. In 2018 waren er gemiddeld 3.258 per maand, terwijl er dit jaar maandelijks gemiddeld al 4.186 waren.