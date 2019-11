Politiezone Montgomery stelt bezorgde ouders gerust na verschillende ‘pogingen tot kinderontvoering’ SHVM

21 november 2019

15u33 0 Brussel Verschillende bezorgde ouders hebben in de maand oktober enkele pogingen tot ontvoering gemeld bij de politie en op sociale media, wat tot paniek leidde bij vele Brusselaars. De politiezone Montgomery heeft de zaak onderzocht en adviseert ouders om de kalmte te bewaren. “Op basis van de elementen die in ons bezit zijn, denken we dat er geen reden is om de kinderen onnodig te alarmeren of ongerust te maken”, klinkt het.

In de loop van de maand oktober liepen bij de verscheidene Brusselse politiezones en het Brusselse parket al zeven meldingen binnen van mogelijke ontvoeringspogingen in Sint-Pieters-Woluwe, maar ook in Schaarbeek en in Neder-Over-Heembeek. De laatste melding kwam uit Sint-Lambrechts-Woluwe. Een 11-jarige jongen werd er naar eigen zeggen aangesproken door een vrouw die hem probeerde mee te lokken.

Na verschillende onderzoeken te hebben verricht, heeft de politiezone Montgomery geen bewijzen gevonden die aantonen dat het effectief om pogingen tot ontvoering gaat. Om die reden wil de politie de ouders dan ook geruststellen aan de hand van een boodschap die gedeeld werd op Facebook.

Geen paniek

“De afgelopen weken hebben verschillende onder jullie, zowel burgers als schooldirecties, de autoriteiten om opheldering gevraagd over de pogingen tot ontvoering en andere verdachte gedragingen ten aanzien van kinderen die via de pers, maar ook en vooral via de sociale media, kenbaar werden gemaakt. Tot op heden, en dit ondanks een grondig onderzoek door onze diensten, kan niets ons in staat stellen deze pogingen tot ontvoering te bevestigen, noch één enkel gemeenschappelijk en herkenbaar element bij deze verschillende feiten vast te stellen.”

We lazen allerhande berichten die op sociale media de ronde deden. We kunnen bijna spreken van een psychose Wout Monteyne

“Op basis van de elementen die in ons bezit zijn, denken we dat er geen reden is om de kinderen onnodig te alarmeren of ongerust te maken. We moedigen u wel aan hen de elementaire gedragingen in herinnering te brengen die ze kunnen aannemen of die ze juist moeten vermijden om hun veiligheid op de eerste plaats te zetten wanneer een onbekende hen aanspreekt.”

Witte bestelwagens

De politiezone deelde de boodschap via deze weg om een specifieke reden. “We kregen de laatste tijd een heleboel berichtjes via Facebook van bezorgde ouders die wilden weten wat er precies aan de hand was”, zegt politiewoordvoerder Wout Monteyne. “We lazen allerhande berichten die op sociale media de ronde deden. Men kan bijna spreken van een psychose.”

“Er zijn mensen die posts delen over witte bestelwagens en deze vervolgens willen opzoeken zodat ze de bestuurder zelf aan de tand kunnen voelen. Iedereen ziet blijkbaar wel ergens een kind ontvoerd worden. Daar willen we tegen optreden en willen de mensen kalmeren. Indien er effectief een poging tot ontvoering is, is het aangeraden om eerst naar de politie te stappen. We kunnen mensen niet verbieden om over zulke zaken op sociale media te praten, maar wij zijn er om het onderzoek te voeren en niet de mensen of de sociale media. Via het bericht willen we dus vooral mensen kalmeren.”

Tips

Verder geeft de politie nog enkele tips mee aan de ouders. Zo raadt ze aan om het kind ‘nee’ te leren zeggen tegen een volwassene die hen op straat aanspreekt en indien nodig deze afwijzing uit te schreeuwen om de aandacht van anderen aan te trekken. Daarnaast adviseert de politie om een telefoonnummer van de ouders aan hun kind mee te geven door deze bijvoorbeeld op een armbandje te schrijven.