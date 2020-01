Politiezone Brussel-West waarschuwt voortaan automobilisten met optische signalisatie op dak politievoertuigen SHVM

22 januari 2020

14u51 0 Brussel De verkeersdienst van de politiezone Brussel-West rijdt vanaf vandaag met een nieuwe volkswagen Transporter, uitgerust met een innovatief en ingenieus verkeersinformatiesysteem met optische signalisatie op het dak van het voertuig. En dat is een primeur voor België, want de politiezone neemt als eerste in ons land dit systeem in gebruik.

Korpschef ad interim Johan Berckmans stelde de ultramoderne uitrusting deze ochtend voor aan de leden van het Politiecollege. “De display is een technologisch hoogstandje en biedt tal van voordelen”, klinkt het bij de politiezone. “De full color led display is niet alleen beter zichtbaar, maar kan ook 45 graden naar links of naar rechts draaien. Het bericht dat wordt uitgezonden is daardoor voor iedereen zichtbaar, ongeacht de positie van het politievoertuig.”

De display, die bestand is tegen extreme kou en hitte (van -30 tot +55 graden), kan door de politieagenten worden bediend vanuit het voertuig of vanaf een smartphone of tablet. Vooraf gedefinieerde berichten en symbolen, waaronder ‘stoppen’, ‘vertragen’ en ‘gevaar’, zijn standaard geïnstalleerd, maar de verkeersdienst kan indien nodig ook gepersonaliseerde berichten voor automobilisten opstellen.

Nog een belangrijke nieuwigheid: de display die uitgerust is met flitslichten, kan worden ingezet tijdens het rijden en dit tot een snelheid van 130 km/u. De verkeersdienst doorkruist dagelijks het grondgebied van de 5 gemeenten van de politiezone om de veiligheid van iedere weggebruiker te waarborgen.