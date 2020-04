Politiezone Brussel-West deelt 1.368 GAS-boetes uit voor niet naleven coronamaatregelen Enkele handelszaken moesten de deuren sluiten SHVM

01 april 2020

20u33 0 Brussel De politiezone Brussel-West heeft sinds 18 maart maar liefst 1.368 GAS-boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Dat laat de politiezone vandaag weten. Daarnaast werden nog 78 processen-verbaal uitgedeeld aan onder andere café’s, restaurants en fitnesscentra. Andere hardleerse veelplegers werden tijdelijk van hun vrijheid beroofd en voor het parket gesteld.

De politiezone Brussel-West controleert, net als vele andere politiezones in ons land, streng op de naleving van de coronamaatregelen die de overheid invoerde. Daarbij stuurt de politiezone specifieke patrouilles uit die de naleving van de opgelegde regels toeziet. Maar liefst 1.368 GAS-boetes werden sinds 18 maart uitgedeeld op het grondgebied van de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg. De GAS-boetes, die elk zo’n 250 euro bedragen, werden uitgeschreven voor personen die de vigerende regels in de publieke ruimte niet naleefden. Zo organiseerden ze activiteiten in groep en kon de politie personen betrappen op onnodige verplaatsingen en het niet naleven van de social distancing. Het eerste weekend van de corona-maatregelen, van 20 tot 22 maart, trad de politiezone in eerste instantie nog sensibiliserend op met een totaal van 151 Gas-boetes op 3 dagen.

Illegale verdeling mondmaskers

Verder schreef de politie nog 78 processen-verbaal uit. 25 processen-verbaal, wat neerkomt op 1/3 van het totale aantal pv’s, werden uitgeschreven voor handelszaken die in overtreding waren, waaronder café’s, restaurants, voedingswinkels en fitnesscentra. Nog twaalf andere handelszaken sloten de deuren na een waarschuwing van de politie.

Bovendien kon de politie drie handelaars betrappen die illegaal mondmaskers en handgels aan de man brachten. De handgels en mondmaskers werden in beslag genomen en vervolgens door het Brusselse parket respectievelijk toegewezen aan het UZ Brussel (mondmaskers) en de lokale politiezone (handgels).

Parket

Afgelopen weekend werden 410 administratieve sancties uitgeschreven. Door kort op de bal te spelen, kon de politiezone twintig hardleerse veelplegers identificeren die herhaaldelijk de regels overtraden. Deze personen kregen een bijkomend proces-verbaal voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid en zeven van hen werden tijdelijk van hun vrijheid beroofd ter beschikking gesteld van het parket.

Twee van hen, een man van 23 en een jongeman van 17 jaar, zullen in het kader van de graduele aanpak van het Parket Brussel snel berecht worden. De minderjarige verscheen maandag 30 maart voor de jeugdrechter en werd met onmiddellijke ingang in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De meerderjarige man zal binnen de veertien dagen voor de rechtbank moeten verschijnen in het kader van een snelrechtprocedure.

Tenslotte probeerden zes personen de politiediensten te verhinderen. Dat deden ze door op hen te spuwen of hoesten.