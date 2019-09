Politiezone Brussel-Noord wil wagens van wegpiraten meteen in beslag nemen SVHM

13 september 2019

12u54 1 Brussel De politie van Brussel-Noord zit momenteel in de laatste voorbereidingen om onmiddellijke inbeslagname na een gevaarlijke verkeersovertreding van wegpiraten mogelijk te maken. Dat zegt de woordvoerster. “Er zijn nog een aantal zaken die moeten gebeuren, maar binnen enkele weken zou de actie op poten staan.”

In Mechelen en Antwerpen is het reeds mogelijk om een voertuig meteen in beslag te nemen na een verkeersovertreding. Brussel-Noord wilt dat voorbeeld volgen en is volop bezig met de totstandkoming van de nieuwe maatregel. “We hebben ondertussen al overlegd met de politiezones van Antwerpen en Mechelen en werken ook samen met het Brussels parket. Het is momenteel nog aftoetsen of we alles legaal kunnen laten verlopen.”

Volgens de politiezone werden in mei en juni van dit jaar al een tiental wagens gerechtelijk in beslag genomen. “We merken dat boetes uitdelen niet genoeg is. Sommige bestuurders zijn hardleers en hebben een andere aanpak nodig.”

Checklist

De politie benadrukt wel dat niet iedereens voertuig in beslag wordt genomen bij de minste verkeersovertreding: “Mensen die eens een boete hebben, zullen we niet op die manier straffen. We houden ons aan een soort checklist. Daarop worden bijvoorbeeld recidivisten aangeduid. Het gaat ook niet om mensen die iets te snel rijden in een bebouwde kom, maar wel om mensen die zeer gevaarlijk rijden en niet enkel voor zichzelf, maar ook voor andere weggebruikers een gevaar vormen.” Enkele voorwaarden voor de onmiddellijke inbeslagname moeten nog worden voorgelegd aan de drie burgemeesters van de zone Noord.