Politiezone Brussel-Noord schrijft 89 PV’s uit voor niet dragen mondmaskers Wouter Hertogs

03 augustus 2020

16u50 0 Brussel In de loop van het voorbije weekend heeft de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) 89 processen-verbaal opgesteld voor mensen die geen mondmasker droegen op plekken waar dat verplicht was.

Eerder had de politie Hoofdstad/Elsene al laten weten dat zij afgelopen weekend 152 processen-verbaal had opgesteld. Beide politiezones hadden vrijdag aangekondigd dat ze vanaf dit weekend strenger zouden toezien op de naleving van de coronamaatregelen. Sinds vorige zaterdag gold al een mondmaskerverplichting in de Nieuwstraat, de Maria Christinastraat en de volledige Brusselse voetgangerszone. Vanaf woensdag was het ook verplicht om een mondmasker te dragen in alle druk bewandelde straten en straten waar het voetpad te klein is om de sociale afstand te bewaren. Ook de drie gemeenten van de politiezone Brussel Noord maakten het dragen van een mondmasker verplicht in verschillende drukke straten.