Politiezone Brussel-Noord neemt twee wagens wegpiraten in beslag SHVM

23 december 2019

17u27

Bron: Belga 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel-Noord heeft zaterdagnacht de wagens van twee straatracers in beslag genomen. Dat meldt de politiezone maandag. Het gaat om een Range Rover en een Volkswagen, waarvan de bestuurders aan een veel te hoge snelheid reden en bovendien onder invloed van alcohol bleken. Het is al de derde maal op enkele weken tijd dat de politie Brussel-Noord een voertuig van een wegpiraat bestuurlijk in beslag neemt.

Het was een politiepatrouille die de twee wagens met buitenlandse nummerplaten zaterdagnacht omstreeks 00.30 uur opmerkte toen ze aan een ongewone snelheid over de Leuvensesteenweg reden in de richting van het Daillyplein. Er waren op dat moment heel wat voetgangers aanwezig voor de cafés op het plein en de politie probeerde beide wagens dan ook te doen stoppen.

Beide bestuurders probeerden aan de politie te ontkomen maar konden uiteindelijk op het Meiserplein onderschept worden. Daar legden de twee bestuurders, die allebei passagiers bij hadden, een positieve alcoholtest af. Omdat een gerechtelijke inbeslagname niet mogelijk was, besloot de politie de twee wagens bestuurlijk in beslag te nemen.

“De twee personen reden immers niet alleen onder invloed, ze maakten ook nog verschillende andere overtredingen”, klinkt het bij de politie. “Zo reden ze onder meer aan een ongewone snelheid in een zone 50, brachten ze andere weggebruikers, waaronder voetgangers, in gevaar, en negeerden ze een politiebevel.” Tijdens de gebeurtenis raakte niemand gewond, maar gezien de bestuurders onder invloed en aan een ongewone snelheid reden, konden ze niet anticiperen op een mogelijk obstakel en hadden zij dus geen controle over hun voertuig.