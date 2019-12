Politiezone Brussel-Noord neemt Tesla wegpiraat bestuurlijk in beslag SHVM

20 december 2019

17u32 0 Schaarbeek De politiezone Brussel-Noord heeft op 19 december voor de tweede keer een wagen bestuurlijk in beslag genomen. Ditmaal ging het om een voertuig van het merk Tesla. De bestuurder verwondde niemand, maar volgens de politie was het duidelijk dat de man niet kon anticiperen op een mogelijk obstakel.

Donderdag 19 december om 14.30 uur merkte de patrouille ‘Supervisor’ van de politiezone een Tesla op die aan een hoge snelheid op het Kolonel Brémerplein vanuit de Daillylaan in Schaarbeek reed, waar de zone 30 geldt. In die zone zijn verschillende lokale winkels en een school te vinden en waren er op dat moment veel voetgangers aanwezig in de wijk.

De patrouille ‘Supervisor’ merkte het onaangepaste rijgedrag van de bestuurder op. Daarop besloot de patrouille om het voertuig te volgen aangezien hij een gevaar voor andere weggebruikers vormde.

De bestuurder probeerde vervolgens de politiewagen te omzeilen en maakte verschillende overtredingen, waaronder het bijna aanrijden van een gezin, het niet respecteren van de voorrang van rechts en het niet verlenen van de voorrang aan voetgangers. Tenslotte reed de man verder in een paar straten waar het verkeer het mogelijk maakte voor de Supervisor om het voertuig te onderscheppen.

“Door zijn rijgedrag heeft de bestuurder andere weggebruikers en kwetsbare weggebruikers die ter plekke aanwezig waren bedreigd”, klinkt het bij de politie. “Gelukkig raakte niemand gewond, maar gezien zijn snelheid kon de bestuurder niet anticiperen op een mogelijk obstakel en had hij dus geen controle over zijn voertuig. Er is een proces-verbaal opgesteld voor de verschillende overtredingen die de chauffeur tijdens de achtervolging pleegde.” De bestuurder kon vrijdagmiddag zijn Tesla opnieuw ophalen bij de politie. Het parket zal nu beslissen welke straf de man boven het hoofd hangt.

Prioriteit

Het is niet de eerste keer dat de politiezone Brussel-Noord een wagen bestuurlijk in beslag neemt. Op vrijdag 29 november werd een wegpiraat geklist die enkele schoolkinderen, die op dat moment uit een bus stapten, voorbijreed aan hoge snelheid en net niet aanreed.

“De verkeersveiligheid is een prioriteit van de politiezone Brussel Noord”, herhalen hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie van Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node en mevrouw Cécile Jodogne, voorzitster van het politiecollege en burgemeester van Schaarbeek. “Onaangepaste snelheid en gevaarlijk rijgedrag op onze wegen zijn onaanvaardbaar. Met de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen willen we deze gevaarlijke gedragingen bestrijden. Vandaag kunnen we een tweede bestuurlijke inbeslagname aankondigen. Het is een functioneel instrument voor de politiezone.”.