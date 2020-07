Politiezone Brussel Noord kondigt extra controles in handelszaken en horeca aan JMBB

21 juli 2020

15u31 0 Brussel De Brusselse politie zal in de noordzone de controles opvoeren om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Ze doen dat op vraag van de burgemeesters van de gemeenten van de Politiezone Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, en Evere).

Het aantal coronagevallen stijgt opnieuw aan een alarmerend tempo en ook in enkele Brusselse gemeenten, waaronder Evere en in mindere mate Schaarbeek, ligt het gemiddeld aantal besmettingen de laatste week onrustwekkend hoog. Daarom kondigt de lokale politie in de noordzone aan dat het strenger zal toezien op de naleving van de maatregelen. De politie gaat meer controleren of mondmaskers effectief gedragen worden in winkels, handelszaken en tijdens markten enerzijds en zal ook strenger toezien op het respecteren van de sociale afstand in de horeca anderzijds.

Bij het overtreden van de maatregelen zullen er pv’s van 250 of 750 euro worden opgemaakt. De politie benadrukt wel dat het eerst waarschuwend en daarna pas repressief zal optreden.