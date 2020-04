Politiezone Brussel-Noord deelde al 1.277 GAS-boetes uit voor niet naleven van coronamaatregelen SHVM

06 april 2020

15u43 0 Brussel De politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) heeft sinds 19 maart maar liefst 1.277 GAS-boetes uitgedeeld in het kader van de coronamaatregelen. Daarnaast schreef de politiezone twintig processen-verbaal uit voor handelszaken die het sluitingsbevel niet respecteerden.

Sinds de invoering van de verstrengde coronamaatregelen op 18 maart controleren de politiezones in ons land streng op de naleving ervan. Heel wat individuen liepen tijdens die controles al tegen de lamp, zo blijkt uit cijfers. Zo ook in de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node. Daar schreef de politie al 1.277 GAS-boetes uit ten aanzien van particulieren die de opgelegde maatregelen in de openbare ruimte bewust niet naleefden.

Daarnaast deelde de politie nog 20 processen-verbaal uit aan handelszaken en cafés die het sluitingsbevel niet respecteerden. Verder werden 49 gerechtelijke procedures opgestart voor het niet naleven van het uitgaansverbod en het verbod op samenscholing.

Bovendien werden drie hardleerse veelplegers ter beschikking gesteld van het parket. Tijdens een van de controles werd nog een voertuig van een wegpiraat bestuurlijk in beslag genomen voor een periode van vijf dagen. Het voertuig van een wegpiraat werd ook bestuurlijk in beslag genomen voor vijf dagen.

“Hou vol!”

“De lokale politie zal doorgaan met haar controles en zal blijven verbaliseren gedurende de volledige periode waarin de uitgevaardigde maatregelen van toepassing zijn”, laat de politiezone weten. “Wij zijn er voor de bevolking, maar voor het welzijn van iedereen is het nodig dat de bevolking de maatregelen respecteert. Het is allemaal samen en dankzij de inspanningen van iedereen dat we het coronavirus kunnen tegengaan. Hou vol!”