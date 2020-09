Politiezone Brussel Noord bestrafte deze zomer meer dan 26.000 verkeersovertredingen SRB

08 september 2020

15u49 2 Brussel Tijdens de zomermaanden heeft de lokale politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node) 26.305 processen-verbaal opgesteld voor verkeersovertredingen. De douane kon tijdens drie verkeersacties bijna 70.000 euro aan strafrechtelijke boetes innen.

De politiezone organiseerde in juni, juli en augustus 19 grote acties rond verkeersveiligheid, waarbij 14 mobiele wegversperringen in het kader van BOB-acties. Bij deze acties legden 62 bestuurders een positieve alcoholtest af, 13 automobilisten bevonden zich in de fase ‘alarm’ voor alcohol en 42 bestuurders testten positief voor drugs. De politie trok ook 65 rijbewijzen in voor een periode van 14 dagen. In de zomermaanden werden zo in totaal 228 pv’s opgesteld en 117 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed.

Drie van de 19 acties vonden plaats in samenwerking met de dienst Douane en Accijnzen. Daarbij kon voor 68.409,86 euro aan strafrechtelijke boetes geïnd worden en werden vijf voertuigen in beslag genomen.

Gevaarlijk rijgedrag

De politie Brussel Noord zette ook twee operationele radarploegen in en controleerde zo de snelheid van 67.613 voertuigen, waarvan er 8.947 (13,23 procent), te snel reden. Vier voertuigen werden bestuurlijk in beslag genomen vanwege gevaarlijk rijgedrag.

Het LIDAR-flitstoestel en de vaste radars in de zone controleerden daarnaast ook de snelheid van 4.168.878 andere voertuigen, en daarvan bleken er 8.489 te snel te rijden.

Tussen juni en augustus 2020 hebben de ploegen op het terrein 6.222 pv’s opgesteld voor slecht geparkeerde voertuigen, waarvan er 335 geparkeerd stonden op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met beperkte mobiliteit.

Er waren ook 14.326 processen-verbaal voor onaangepaste snelheid, 1.191 voor gsm-gebruik achter het stuur, en 1.007 pv’s voor het niet dragen van de veiligheidsgordel of voor slecht vastgemaakte kinderen.