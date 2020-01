Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene gaat gebruik bodycams testen SHVM

13 januari 2020

18u22

Bron: Belga 0 Brussel De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene gaat een pilootproject van drie maanden starten voor het gebruik van bodycams. Dat is maandag op de Brusselse gemeenteraad goedgekeurd. Het gaat om een testfase waarbij 35 agenten dagelijks uitgerust kunnen worden met een bodycam.

Een exacte startdatum is er nog niet. De beslissing moet ook nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad van Elsene. De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zal in een eerste fase 35 bodycams aankopen voor het pilootproject. Die aankoop kost 100.000 euro en de aankoop van de server die de beelden opslaat kost 20.000 euro. De kosten voor het gebruik worden geraamd op 600 tot 1.600 euro per politieagent.

“Het gaat om een testperiode van drie maanden om te zien hoe het materiaal reageert. Nadien kunnen we de kosten beter inschatten en bekijken we of we voor elke agent een bodycam moeten voorzien”, aldus Brussels burgemeester Philippe Close.

De agenten van de Directie Proximiteit en Interventie en de fietsbrigade zullen de bodycams gebruiken. De bodycams staan altijd aan en maken continu beelden, maar om de zoveel tijd worden de oudste verwijderd. Pas als een agent bij een interventie zelf op de recordknop drukt, worden de beelden voor langere tijd bewaard en kunnen die opgeslagen worden op de server bij terugkeer in het politiekantoor.

Het initiatief om bodycams te gebruiken, werd positief ontvangen door de gemeenteraadsleden van de oppositie. Het moet voor zowel de burgers als voor de agenten een positief effect hebben waarbij de objectiviteit vergroot wordt.