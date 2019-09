Politievoertuig uitgebrand in Sint-Gillis: brand aangestoken HR SPS SVM

06 september 2019

07u48

Bron: Eigen info, Bruzz 92 Brussel In de Brusselse gemeente Sint-Gillis is gisteravond omstreeks 21.30 uur een wagen van de politiezone Brussel-Zuid volledig verwoest door een brand. De brand was aangestoken, zegt het parket.

Het voertuig stond aan het commissariaat aan het Sint-Gillis-voorplein toen het rond 21.30 uur in brand vloog. De agenten die op dat moment in het commissariaat aanwezig waren, hoorden een luide knal. De knal zou afkomstig zijn van een autoband die ontplofte. Kort daarna vatte het voertuig vuur.

De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur blussen, maar de wagen raakte zwaar beschadigd. Na het incident, dat veel nieuwsgierige toeschouwers lokte, kwamen volgens Brussels commissaris Claessens de speciale eenheden ter plaatse.

“Er is nog geen verdachte geïdentificeerd en er is nog geen duidelijkheid over de aanleiding voor de brandstichting”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert.

Volgens de commissaris kwam het voorval out of the blue: “Er zijn geen aanwijzingen naar wie de brand kan aangestoken hebben.” Volgens hem is het ook de eerste keer dat een voertuig in brand werd gestoken.

Een werkneemster in het plaatselijk cafeetje zag de brand ontstaan: “Aanvankelijk dacht ik dat het ging om een vuilnisbak die vuur vatte door een sigaret. Maar 5 minuten later zag ik plots het voertuig in brand staan. Ik belde meteen naar de brandweer en de politie.”

De politie van Sint-Gillis kreeg in het verleden al meermaals te maken met vandalisme. Zo lieten tieners van 13 en 15 jaar, leden van een bende, eens een molotov-cocktail afgaan in het politiecommissariaat.

