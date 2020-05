Politievakbond deelt beelden van geweld tegen agenten in Anderlecht kv,srb

21 mei 2020

01u47

Bron: Belga, eigen info 860 Brussel Politievakbond VSOA heeft beelden op zijn Facebookpagina gezet waarop te zien is hoe agenten belaagd worden tijdens een arrestatie in Anderlecht. De vakbond viseert daarbij de Brusselse politici Pascal Smet (sp.a) en Benjamin Dalle (CD&V).

De arrestatie gebeurde in de Anderlechtse wijk Kuregem op de Bergensesteenweg. In eerste instantie kwamen twee stadswachten daar volgens onze informatie tussen vanwege een ruzie. Zij roepen de politie erbij als een van de ruziënde mannen zijn tegenstander in zijn bil steekt met een mes.

Op de beelden is te zien hoe de agenten tijdens hun werk geschopt en geslagen worden door omstaanders. "We delen die beelden om ze onder de aandacht te brengen: dit kan zo niet verder", aldus Houssin.

In de tekst bij de video noemt de vakbond Brussels staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) en Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V), verantwoordelijk voor Brussel, bij naam. "Wat denken jullie, Pascal Smet en Benjamin Dalle? Hadden onze collega's het anders moeten aanpakken? Was dit een prioriteit?", staat er.

Ook politievakbond NSPV reageert boos: “Waar zijn de Sabbes, Rochettes, Smets, François van deze wereld?", tweet provinciaal voorzitter voor Brussel, Mario Thys. “Om een context te geven.. dit was geen covidcontrole maar een vrijheidsberoving na een steekpartij. Wat stellen jullie voor?”



Hij verwijst in zijn tweet naar politici Hilde Sabbe en Els Rochette (one.brussels), die aandrongen op hoorzittingen in het Brussels Parlement over de politiewerking. Die actie is bij veel politiemensen in het verkeerde keelgat geschoten. Thys vreest dat de hoorzittingen starten uit vooringenomenheid tegenover de politie. “Iemand die vroeger dweepte met Dyab Abou Jahjah en nu vraagt om hoorzittingen in Brussels Parlement. Dat zo iemand nu komt beweren dat dat niet tégen de politie is. Dat is gewoon een leugen.”

Pascal Smet (sp.a) had zich vorige maand vragen gesteld bij het politie-optreden na de dood van een negentienjarige jongen in Anderlecht. De jongeman stierf na een achtervolging door de politie, wat aanleiding gaf tot rellen. "Was dit nu de topprioriteit die nacht?", stelde hij onder meer. Dalle had dan weer na het incident begrip gevraagd voor de situatie van veel jongeren.

