Politievakbond deelt beelden van geweld tegen agenten in Anderlecht: “Vanaf nu delen wij elk filmpje van zulke incidenten” kv srb

21 mei 2020

01u47

Bron: Belga, eigen info 1692 Brussel Politievakbond VSOA zette beelden op zijn Facebookpagina waarop te zien is hoe agenten belaagd worden tijdens een arrestatie in Anderlecht. De vakbond viseert daarbij de Brusselse politici Pascal Smet (sp.a) en Benjamin Dalle (CD&V). “Dit is al twintig jaar aan de gang. Wij willen een statement maken”, aldus Vincent Houssin, ondervoorzitter bij VSOA. Burgemeester Fabrice Cumps (PS) verdedigt de politie en erkent dat het voor agenten niet altijd even makkelijk is om in zijn gemeente te werken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De arrestatie gebeurde in de Anderlechtse wijk Kuregem op de Bergensesteenweg. In eerste instantie kwamen twee stadswachten daar volgens onze informatie tussen vanwege een ruzie. Zij riepen de politie erbij nadat een van de ruziënde mannen zijn tegenstander in de bil stak met een mes.

Elk van onze mensen kent een collega die verlamd is of een been kwijt door dit soort geweld tegen de politie Vincent Houssin

Op de beelden is te zien hoe de agenten tijdens hun werk geschopt en geslagen worden door omstaanders. "We delen die beelden om ze onder de aandacht te brengen en zullen dit in de toekomst telkens doen bij zulke incidenten: dit kan zo niet verder", aldus Vincent Houssin, ondervoorzitter bij VSOA. “Zulke feiten mogen niet verdedigd worden. Jongeren die geen tuin of terras hebben, niet naar school kunnen, dat is in andere steden toch ook geen excuus voor geweld tegen de politie?”

Nultolerantie

Hij vraagt om een nultolerantie in te voeren. “In Mechelen pakten ze dit in het verleden kordaat aan en stonden besturen achten hun politiemensen. Nu is dat probleem er verholpen. Wij willen geen politiek spel tussen kleuren, wij willen een statement maken. Dit is al twintig jaar lang een groeiend probleem. Ik wijs niet enkel naar de huidige politici, maar ook naar hun voorgangers en dat waren zowat alle partijen. Er werd bespaard in plaats van geïnvesteerd.”

“Elk van onze mensen kent iemand die verlamd is of een been kwijt is door dit soort geweld tegen de politie. Vroeger kregen we applaus en hielpen omstaanders zelfs mee bij een arrestatie na het plegen van een zwaar feit. Nu worden we belaagd tijdens het inrekenen en verdedigen omstaanders de misdadiger”, zegt Houssin met ongeloof in zijn stem.

In de tekst bij de video noemt de vakbond Brussels staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) en Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V), verantwoordelijk voor Brussel, bij naam. "Wat denken jullie, Pascal Smet en Benjamin Dalle? Hadden onze collega's het anders moeten aanpakken? Was dit een prioriteit?", staat er.

Hoorzitting

Ook politievakbond NSPV reageert boos: “Waar zijn de Sabbes, Rochettes, Smets, François van deze wereld?", tweet provinciaal voorzitter voor Brussel, Mario Thys. “Om de context te geven: dit was geen COVID-19-controle, maar een vrijheidsberoving na een steekpartij. Wat stellen jullie voor?”

Hij verwijst in zijn tweet naar politici Hilde Sabbe en Els Rochette (one.brussels), die aandrongen op hoorzittingen in het Brussels Parlement over de politiewerking. Die actie is bij veel politiemensen in het verkeerde keelgat geschoten. Thys vreest dat de hoorzittingen starten uit vooringenomenheid tegenover de politie. “Iemand die vroeger dweepte met Dyab Abou Jahjah en nu vraagt om hoorzittingen in het Brussels Parlement. Dat zo iemand nu komt beweren dat dat niet tégen de politie is. Dat is gewoon een leugen.”

Pascal Smet (sp.a) stelde zich vorige maand vragen bij het politie-optreden na de dood van een 19-jarige jongen in Anderlecht. De jongeman stierf na een achtervolging door de politie, wat aanleiding gaf tot rellen. "Was dit nu de topprioriteit die nacht?", stelde hij onder meer. Dalle had dan weer na het incident begrip gevraagd voor de situatie van veel jongeren.

Geweld tegen politie kan nooit. Daders moeten streng bestraft worden. Politiemensen werken vaak in moeilijke omstandigheden. Ze verdienen ons respect. Benjamin Dalle(@ dalle_benjamin) link

Dialoog

Staatssecretaris Smet wenst voorlopig niet te reageren op het nieuwe filmpje, meldt VTM NIEUWS. Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Dalle doet dat wel en heeft het geweld inmiddels veroordeeld op Twitter. “Geweld tegen politie kan nooit. Daders moeten streng bestraft worden”, schrijft hij. “Politiemensen werken vaak in moeilijke omstandigheden. Ze verdienen ons respect.”

De band tussen de politievakbond en de Brusselse regeringsleiders lijkt stilaan verwaterd, maar de CD&V’er staat steeds open voor een verdere dialoog. “De minister is altijd bereid om het gesprek met de politie en de politievakbonden aan te gaan. Hij is ook al met agenten op het terrein gaan spreken. Hij begrijpt hun situatie en wil hen daarin zeker steunen”, zegt Tom Demeyer, woordvoerder van minister Dalle.

Lees ook: Brussels Parlement houdt hoorzittingen over politie: “Waar gaat het mis tussen jongeren en agenten?”