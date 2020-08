Politievakbond deelt beelden van arrestatie relschopper (17) in Schaarbeek: veel meer dan “opstootje”, agent werd aangevallen met mes

Brussel

Politievakbond VSOA heeft zondagavond beelden verspreid van de arrestatie van de 17-jarige in Schaarbeek die een week eerder ook betrokken was bij de rellen op het strand in Blankenberge. Op de beelden is te zien hoe twee agenten in het nauw gedreven worden door een ziedende massa. Daarbij zou onder meer een mes getrokken zijn. De twee politiemannen geraakten gewond.