Politieschool op zoek naar Nederlandstalige kandidaten: “Brusselse zones bieden veel kansen” JCV

22 juni 2019

15u11 0 Brussel De Gewestelijke en Intercommunale Politieschool (GIP) van Brussel hield zaterdag een geslaagde opendeurdag. De politie in de hoofdstad mikte er specifiek op om Nederlandstaligen in de rangen te krijgen. “Brussel is een uitdaging, maar heeft ook veel te bieden.”

De politieschool op de Oudstrijderslaan in Evere bood agenten in spe zaterdag een unieke blik op het politieleven. Geïnteresseerden konden er terecht voor allerhande demonstraties, onder meer van de fietsbrigade en de hondenteams. Alle Brusselse politiezones, de federale politie en de ondersteunende diensten waren er om mogelijke rekruten het hof te maken.

Een van de kandidaten zakte zelfs helemaal af uit Gingelom in de provincie Limburg. “Politieman worden is een jeugddroom die ik lang heb uitgesteld, maar nu toch waar wil maken”, zegt Dimitri Fresom (33). “Ik zou graag in Brussel aan de slag gaan omdat ik denk dat je hier het meeste leert.”

Ook voor de 19-jarige Andries Gijbels uit Halle heeft de Brusselse politie wat te bieden. “Ik ben nog bezig met mijn proven en zou in de zone Zennevallei aan de slag gaan”, zegt hij. “Maar ik wil op lange termijn motorrijder worden bij de politie. En daarvoor je in Brussel veel meer kans.”

Brussel heeft inderdaad heel wat te bieden voor toekomstige agenten, zegt commissaris Willy Van Duffel, pedagogisch adviseur bij de politieschool. “Je gaat aan de slag in een echte metropool”, zegt hij. “Dat betekent veel manifestaties bijvoorbeeld. Maar dat wil ook zeggen dat wij grote, goed uitgeruste zones hebben. Daardoor heb je hier meer kansen om door te groeien en zijn er veel verschillende profielen. Niet elke zone in Vlaanderen heeft bijvoorbeeld een hondenbrigade.”

Vissen in een kleine vijver

Toch is het niet altijd even makkelijk om rekruten te vinden. “Dat is een algemeen probleem”, zegt Van Duffel. “Maar in Brussel hebben we het moeilijker omdat we, zeker voor Nederlandstalige kandidaten, vissen in een kleine vijver. Zelfs kandidaten die in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben gezeten, hebben vaak niet de nodige talenkennis op zak. Als we dan kijken naar mensen uit Vlaanderen, daar zie je dat een job bij de politie minder interessant is omdat er zoveel andere kansen zijn op de arbeidsmarkt.”

Daarom kunnen Nederlandstalige kandidaten beroep doen op een duwtje in de rug. Zij kunnen immers kiezen voor een ‘Fasttrack-traject. Dankzij deze versnelde procedure kunnen de kandidaten alle selectieproeven afleggen op slechts twee weken tijd. “Ze weten dan zeer snel of ze in december aan hun opleiding kunnen beginnen”, zegt Van Duffel. “Normaal nemen die procedures veel langer in beslag, dus dat is wel een mooi voordeel.”