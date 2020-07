Politierechtbanken dreigen overspoeld te worden: vakantiezittingen worden aangepast Wouter Hertogs

15 juli 2020

10u10 0 Brussel Hoven en rechtbanken passen hun vakantieregeling aan om de gerechtelijke achterstand weg te werken. Hun activiteiten draaiden na het uitbreken van de coronacrisis twee maanden op een erg laag pitje. De vervolging van inbreuken op de coronamaatregelen maakt die achterstand alleen maar groter. Vooral de 38 Belgische politierechtbanken dreigen overspoeld te worden, met liefst 30.000 strafzaken op komst.

Door het uitbreken van de coronacrisis medio maart werden zaken twee maanden lang onmiddellijk uitgesteld of hoogstens ingeleid. Deze dossiers zullen vanaf september behandeld worden. De rollen zullen iets voller staan maar al bij al zullen de rechtbanken deze dossiers probleemloos kunnen verwerken. Een probleem is echter de overvloed aan zogenaamde ‘coronadossiers’ tegen mensen die de coronamaatregelen aan hun laars lapten. Daarom worden in de zomermaanden extra (thema)zittingen rond corona gehouden voor rechtbanken in het hele land. Volgens de jongste cijfers van het College van procureurs-generaal van 9 juli belandden 88.027 coronadosiers bij het openbaar ministerie. Zoveel inbreuken werden in ons land door de parketten geregistreerd sinds ministeriële besluiten in werking traden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De correctionele parketten behandelen de dossiers van meerderjarigen (77.642). De jeugdparketten doen dat voor minderjarigen (10.385).

Toevloed bij politierechters

Politierechtbanken werden eind mei bevoegd gemaakt voor corona-inbreuken door meerderjarigen zonder samenloop met gemeenrechtelijke misdrijven. De volgende weken en maanden komen 30.000 strafzaken op de politierechters af. Naar schatting zullen zij een heel jaar lang vijftien procent extra vonnissen moeten vellen. Om de achterstand niet te groot te maken, wordt op verschillende plaatsen de vakantieregeling aangepast. De politierechtbank in Brussel houdt in juli en augustus alvast één zitting per dag voor uitsluitend coronadossiers. In Halle en Vilvoorde hebben de politierechtbanken al data vastgelegd voor themazittingen in augustus en in Leuven zijn er tijdens de zomer twee themazittingen gepland. In sommige rechtbanken is de vakantieregeling niet aangepast, zoals Mechelen. Daar zijn ze snel begonnen met het leggen van videolinks, met bijvoorbeeld de gevangenis, waardoor toch nog dossiers zijn behandeld en de zittingen gewoon doorgingen.