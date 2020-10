Politiepatrouille ontdekt illegaal feestje met 54 jongeren in klein afgehuurd zaaltje in Brussels hotel Margo Koekoekx

11 oktober 2020

11u29 324 Brussel De politie heeft vannacht een illegaal feestje stilgelegd in Brussel. Om 2 uur merkte een patrouille tientallen feestende jongeren op in een afgehuurde ruimte in de Koningsstraat. De ruimte kan normaal plaats bieden voor 18 mensen, maar er waren liefst 54 jongeren aanwezig.

“Eén van onze ploegen merkte het feestje op omdat er zes jonge mensen samentroepten voor het hotel”, steekt perswoordvoerder Olivier Slosse van wal. “Gezien dat op dit moment en zeker om 2 uur 's nachts een vreemd tafereel is, namen ze polshoogte. Ze stelde vast dat er een feestje aan de gang was met maar liefst 54 mensen”, licht hij toe.

De ruimte kan plaats bieden voor 18 mensen in normale omstandigheden en door de coronamaatregelen zelfs nog minder. Toch troepten liefst 54 jongeren er samen. “Het gaat om een gebouw met verhuurbare ruimtes die je kan boeken via online bookingsystemen. In een traditioneel hotel met balie of onthaal was dit wellicht niet gebeurd”, voegt Slosse toe. Volgens Slosse moeten verhuurders gesensibiliseerd worden en hij vraagt of het toch enigszins mogelijk is om voorzichtiger te zijn in het verhuren van kamers of ruimten gezien de huidige situatie.

Voor de feestvierders werd het niet enkel een risicovol maar ook een duur feestje. Ze werden allemaal met een proces verbaal naar huis gestuurd. “De boetes zullen wel volgen.”