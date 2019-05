Politieman die arrestant mishandelde is vrijgelaten SZM

23 mei 2019

14u07

Bron: Belga 0 Brussel De politieman van de zone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeel/Sint-Agatha-Berchem) die opgepakt was omdat hij een arrestant had mishandeld, is na zijn verhoor door het parket vrijgelaten. Dat melden het Brusselse parket en zijn advocaat, meester Sven Mary. “Mijn cliënt geeft zelf ook toe dat zijn daden verwerpelijk en ontoelaatbaar waren.”

De arrestatie van het slachtoffer vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats, rond 4 uur ‘s ochtends. Meerdere personen pleegden toen een diefstal op de Akenkaai in het Kaaicafé in Brussel en gingen vervolgens op de vlucht. In de Pastorijstraat in Sint-Jans-Molenbeek meende een politiepatrouille een van de verdachten te zien, waarop die man werd opgepakt.

Op beelden die dinsdag verspreid werden, is te zien hoe een eerste agent een man overmeesterd heeft en op de grond geduwd heeft in de Pastorijstraat. Andere agenten kwamen dan aangereden in een terreinwagen. De agent die achter het stuur van die terreinwagen zat, stapt vervolgens uit en trapt de overmeesterde man tweemaal tegen het hoofd. Hoewel de eerste politieman meteen “kalm, kalm!” roept, dient de tweede agent de overmeesterde man nog twee vuistslagen toe, ook op het hoofd.

Adrenaline rush

Binnen de politiezone werd de 32-jarige politieman meteen na het verspreiden van de beelden op non-actief gezet, terwijl het Brusselse parket een opsporingsonderzoek opende en de agent liet oppakken. Hij werd donderdagvoormiddag ter beschikking gesteld van het Brusselse parket, dat hem na verhoor vrijliet.

“Het onderzoek loopt verder en na afloop van het onderzoek zal hij naar alle waarschijnlijkheid gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Op dergelijke feiten staan onder meer gevangenisstraffen tot twee jaar. De man bekent de feiten en verklaart dat hij gehandeld heeft onder invloed van de stress en de adrenaline die de achtervolging hadden veroorzaakt.” Zijn advocaat Sven Mary, voegt eraan toe dat de beelden ook niet de volledige context tonen. “Ondanks de context die we niet op de video zien en die ik vanwege beroepsgeheim niet kan uitspreken, beseft mijn cliënt dat zijn reactie onaanvaardbaar is.”

Onschuldig

Ondertussen heeft het 19-jarige slachtoffer, Ilias, een klacht ingediend en bij La Capitale getuigd. Hij is bekend bij de politie voor 63 feiten, waaronder 37 voor diefstallen. Hij meent die diefstal niet te hebben gedaan maandagnacht. “Ik was alleen en te voet”, zegt hij. “De agent riep dat ik niet mocht bewegen. Ik werd bang en vluchtte. Een agent riep me na dat ik moest stoppen en loste een waarschuwingsschot. Daarna hoorde ik niets meer. Ik bleef rond een geparkeerd voertuig rennen tot een agent me op de grond duwde. Daarna heb ik niet meer bewogen en niets meer gezegd. Ik was niet gewapend en had niets bij me. De agent die mij schopte kon mij een hersenschudding bezorgen of mij zelfs doden.”