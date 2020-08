Politieagenten beschoten met vuurwerk tijdens interventie in Brussel Stephanie Romans

31 augustus 2020

16u08 6 Brussel Onbekende daders hebben Brusselse politieagenten met vuurwerk beschoten. De patrouille stond in de Marollen om een oogje in het zeil te houden, terwijl collega’s in een gebouw tussenkwamen in een woning. De verdachten zijn nog niet geïdentificeerd.

Het incident deed zich zondagavond omstreeks 22 uur voor in de Nieuwlandstraat. Een patrouille van de Brusselse politie was daar aanwezig voor een interventie in een woning voor een oproep vanwege intrafamiliaal geweld. Er kwam een tweede patrouille ter versterking, die op straat bleef staan. Onbekenden vuurden, vanop een afstand van zo’n 20 meter, vijf vuurwerkpijlen af op de agenten.

De dader of daders sloegen op de vlucht en konden voorlopig nog niet ingerekend worden. De politie heeft een onderzoek geopend om de verdachten te identificeren. Op sociale media is een video opgedoken. Daarin beledigt een vermoedelijke dader de politieagenten in het Frans.

Tijdens de coronaperiode is het al vaker onrustig geweest in de Marollen. Ook in andere Brusselse wijken was de laatste weken sprake van geweld tegen de politie. Jongeren gooiden in Molenbeek glazen flessen van een flatgebouw op politie en brandweer. Afgelopen weekend gebeurde een gelijkaardig incident in Ganshoren.

De Brusselse politie spreekt van een onrustwekkende trend. Dat jongeren vuurpijlen naar de politie schieten is - de eindejaarsperiode niet meegerekend - ongewoon.