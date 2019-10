Politieachtervolging in Schaarbeek eindigt in ongeval: “Cannabis en cash geld gevonden in auto” HAA

05 oktober 2019

11u37

Bron: Belga 0 Brussel In Schaarbeek is een politieachtervolging vorige nacht geëindigd in een ongeval. Een bestuurder negeerde een politiecontrole en reed even later bij het vluchten van de politie een andere wagen aan.

De politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node) hield afgelopen nacht een controle op alcohol en drugs op het Collignonplein in Schaarbeek. Een bestuurder negeerde het bevel tot stoppen, waarop een achtervolging werd ingezet door de politie. De verdachte botste bij het vluchten met een andere wagen op de Rogierlaan.

"De bestuurder werd opgepakt en is tijdens de nacht al verhoord door de politie. De procureur des konings moet nu beslissen of de verdachte aangehouden blijft", vertelt Denis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket.

De politie zou een bepaalde hoeveelheid cannabis en cash geld hebben aangetroffen in de wagen van de verdachte.