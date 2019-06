Politie zone Noord beboet straatracers JCV

25 juni 2019

14u07 0 Brussel De politie van de zone Brussel Noord heeft afgelopen weekend een controleactie gehouden op straatracers. Acht chauffeurs kregen een boete voor gevaarlijk rijgedrag.

De politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node) hield afgelopen weekend een actie ‘Rodeodrivers’. Daarbij controleerde de politie specifiek op gevaarlijk rijgedrag. “Het gaat dan om bestuurders die bijvoorbeeld heel snel optrekken over een kleine afstand, die hun voorrang niet geven waar dat moet, die vlak voor een zebrapad weigeren te vertragen, die op het voetpad rijden en die bochten afsnijden”, zegt Audrey Deraedemaker van de politiezone.

Acht chauffeurs werden betrapt. Zij krijgen voor hun verkeersinbreuken een boete van tussen de 57 en de 110 euro in de bus. De bestuurders werden opgepakt op de Lambermontlaan, de Helmetsesteenweg, de Prinses Elisabethlaan, de Zenobbe Grammelaan, de Schaarbeekse Haardstraat en de Brabantstraat.

In Schaarbeek ontstond de laatste weken veel commotie over een aantal ongevallen. Daarbij kwamen steeds klachten naar boven over straatracers die met wild rijgedrag de gemeente onveilig maken. Toch is deze controle daar geen directe reactie op. “We doen deze controles als onze diensten daar ruimte voor hebben”, zegt Deraedemaker. “We maken onze agenten hier ook al anderhalf jaar bewust van tijdens de briefings. Dit soort gedrag mag niet getolereerd worden.”

Deraedemaeker wil burgers ook aanmoedigen om dit soort gedrag aan de politie te signaleren. “Als we een bericht ontvangen via mail of via Facebook kunnen we dit beter in kaart brengen”, zegt ze. “We vragen om een omschrijving van de wagen en om de nummerplaat door te geven als dat kan. De mensen kunnen ook rechtstreeks naar de dispatching bellen. Dan sturen we een ploeg ter plaatse als dat mogelijk is.”