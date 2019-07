Politie zoekt verdachte van verkrachting 16-jarig meisje in Brussel JCV

30 juli 2019

15u30 23 Brussel De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een man die verdacht wordt van zware zedenfeiten in het centrum van Brussel. Hij zou in oktober 2017 een 16-jarig meisje hebben verkracht.

Het slachtoffer kreeg pas recent de moed om een klacht in te dienen tegen haar aanvaller. Het meisje zou in oktober 2017 verkracht zijn in de Geschenkengang, een zijstraatje van de Grasmarkt in het hart van het stadscentrum. Ze werd sindsdien intensief begeleid door haar school en SOS Enfants. Die zouden haar uiteindelijk hebben overtuigd om een klacht in te dienen. SOS Enfants wil geen extra uitleg geven over de zaak.

Op basis van haar verklaring werd een robotfoto en een beschrijving van haar aanrander opgemaakt. De persoon is 1m80 groot en gespierd. Hij is tussen de 25 en 30 jaar oud en heeft een getaande huidskleur. Hij heeft zwart krullend haar, een grote neus, dikke zwarte wenkbrauwen en kleine donkerbruine ogen die dichtbij elkaar staan.

Wie meer informatie heeft over deze zaak kan contact opnemen met de Federale Politie via hun website of via het gratis nummer 0800/30 300.