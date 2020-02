Politie zoekt veertiger voor gewapende overval in Elsene JCV

07 februari 2020

15u53 0 Brussel De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een man die in oktober van vorig jaar een gewapende overval pleegde op een zaak in de Jaargetijdenlaan in Elsene. Het parket van Brussel is op zoek naar informatie over de man.

De overval gebeurde op 31 oktober 2019, rond 17.30 uur. De dader is ongeveer 40 jaar oud. Hij is normaal gebouwd, heeft donker haar en een snor en hij draagt een bril.

Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte broek, een zwarte sweater met kap, een lichtkleurige jas en een zwarte muts. Hij had ook een grote zwarte rugzak bij zich.

Wie meer informatie heeft over de man kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0 of reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu