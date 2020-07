Politie zoekt tips over gewelddadige dief die vlucht in Smart Stephanie Romans

03 juli 2020

14u03 0 Brussel De politie is op zoek naar informatie over een diefstal met geweld bij de uitgang van Tour en Taxis. Op 31 januari overviel een onbekende dader een man die buitenreed met zijn auto.

De bestuurder wil vanuit Tour en Taxis de Havenlaan opwachten als hij een man met een wapen ziet staan. De dader richt het wapen op het slachtoffer en slaat hem in het gezicht. De man eist vervolgens de zak van het slachtoffer. Daarin zit volgens de politie een grote som geld. Zodra de buit in zijn bezit was, ging de dader naar zijn medeplichtige, die hem opwachtte in een auto.

De daders zijn gevlucht richting de Picardstraat in Molenbeek, met een donkere cabrio Smart Fortwo, productiejaar tussen 2008 en 2014.

Heeft u informatie over deze feiten of over het voertuig, neem dan contact op met de speurders. Discretie wordt verzekerd.