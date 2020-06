Politie zoekt straatrovers die slachtoffer in kritieke toestand achterlaten: “Ze sloegen hem met ijzeren staven” Stephanie Romans Wouter Hertogs

13 juni 2020

13u42 0 Brussel De politie is op zoek naar twee verdachten die in Schaarbeek een man beroofd hebben van zijn portefeuille. Een kompaan van het duo is al opgepakt. Samen vielen ze hun slachtoffer aan met ijzeren staven. Hij verkeerde even in kritieke toestand.

De straatroof gebeurde zaterdagochtend omstreeks 5 uur in de Schaarbeekse Brabantstraat. “Meerdere verdachten hebben daar een slachtoffer beroofd van zijn portefeuille”, zegt persmagistraat Denis Goeman. “Ze sloegen met een ijzeren staaf en met flessen.”

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en ligt in het ziekenhuis. “De man was zelfs even in levensgevaar”, zegt Goeman. “Intussen is hij niet meer kritiek.”

Eén dader is vanochtend gearresteerd, niet lang na de feiten. Het parket zoekt nog naar zijn mededaders. “We weten nog niet precies hoeveel daders betrokken waren. Dat kunnen er twee of drie zijn. Zij worden actief opgespoord.”