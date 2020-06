Politie zoekt overvaller die winkelbediende bedreigde met mes Stephanie Romans

17 juni 2020

12u28 0 Brussel De politie zoekt de overvaller die in Anderlecht een kassavrouw met een mes bedreigde. De vrouw verdedigde zich met een stoel en kon de man wegjagen. Hij is al ruim een maand spoorloos.

Een man met een grijs vest en kleurige rugzak komt op 6 mei binnen in een winkeltje in de Luitenant Liedelstraat in Anderlecht. Bij de kassa pakt hij een groot keukenmes uit zijn broek. Hij wijst het richting de vrouw achter de kassa en probeert haar gsm te pakken. Dat mislukt. De kassierster is hem net voor. Vervolgens probeert hij zelf, nog steeds met het mes in zijn hand, de kassa open te maken. Ook dat lukt niet.

Als hij achter de toonbank wil gaan staan, ziet hij dat de winkelbediende probeert weg te glippen langs een smalle opening tussen de toonbank en de étalageruit. Op dat moment pakt hij alsnog haar telefoon, die weer op de toog ligt. De vrouw pakt een hoge kruk en houdt de poten voor zich uit ter bescherming. Zo kan ze achter de toonbank uit raken en om hulp roepen. De dader rent uiteindelijk te voet weg uit de winkel.

Gewapend

De politie heeft de overvaller nog steeds niet gevonden en roept de hulp in van het publiek. De dader is ongeveer 1m85 lang, normaal gebouwd en heeft een snor. Hij is rond de 20 jaar oud. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een grijze vest van het merk Oakley, een blauwe jeans, een zwarte muts en beige schoenen. Hij was gewapend met een groot keukenmes en had een rugzak bij met veelkleurige vierkante patronen.

Heeft u informatie voor de politie? Bel dan naar het gratis nummer 0800 30 300. Of mail naar opsporingen@police.belgium.eu.