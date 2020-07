Politie zoekt getuigen van dodelijke schietpartij in Vorst Stephanie Romans

16 juli 2020

De Brusselse onderzoeksrechter zoekt getuigen van de schietpartij in Vorst van twee weken geleden. De 23-jarige Soufiane Benali kwam daarbij om het leven.

Op zondag 5 juli 2020 omstreeks 00.20 uur was er een schietpartij in de Alfred Orbanstraat ter hoogte van huisnummer 26 in Vorst (foto). In het kader van dit onderzoek, is de politie op zoek naar getuigen die in de omgeving van de plaats van de schietpartij stonden.

Soufiane Benali (foto), die ook wel “Nana” werd genoemd, overleed ter plaatse. Twee andere jongemannen raakten gewond.

De politie pakte in totaal al vier verdachten op voor betrokkenheid bij de feiten. Twee mannen boden zich afgelopen zondag zelf aan bij de politie. Het zou gaan om de personen die de dodelijke schoten hebben gelost maar geen van beiden heeft daarover een verklaring afgelegd.

De speurders willen meer weten over de omstandigheden van de feiten en roepen getuigen op zich te melden via het gratis nummer 0800 30 30 0 of door te mailen naar opsporingen@police.belgium.eu. Discretie wordt verzekerd.