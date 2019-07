Politie zoekt getuigen in onderzoek naar ontvoerde en vermoorde Brusselaar ADN JCV

29 juli 2019

13u51

Bron: Belga, eigen berichtgeving 6 Brussel Het Brusselse gerecht heeft een opsporingsbericht laten verspreiden in het onderzoek naar het overlijden van Mohamed Harrouchy. Die werd in december vorig jaar ontvoerd en begin juni dood werd teruggevonden in Haren. De speurders vragen aan iedereen die getuige zou geweest zijn van de ontvoering of andere informatie zou hebben over de feiten, om met hen contact op te nemen.

De 41-jarige Mohamed Harrouchy werd op 9 december 2018 ontvoerd in de Portaelsstraat in Schaarbeek. Twee gemaskerde mannen namen hem mee in zijn eigen wagen, een zwarte Mercedes C200 uit 2008, met nummerplaats 1-GIP-083. Dat voertuig werd nog steeds niet teruggevonden. Politie en parket verspreidden een opsporingsbericht, maar maandenlang was er geen enkel spoor van de man.

Op 9 juni werd het lichaam van de man door een wandelaar aangetroffen in een industriepark aan de Verdunstraat in Haren, vlakbij huisnummer 672. Verschillende media berichtten toen dat het lichaam begraven was, toen het werd teruggevonden, maar dat werd nooit bevestigd. Het parket opende toen al een gerechtelijk onderzoek dat meer licht moet werpen op de feiten.

In februari was er al een zoekactie in een leegstaande villa aan de Lenniksebaan in Dilbeek. Die villa was in november al in het nieuws gekomen toen bleek dat tientallen Brusselse jongeren er probeerden in te breken. Die waren gelokt door een hardnekkig gerucht dat er in de woning veel geld te rapen viel. Dat gerucht werd toen door de politie en de eigenaar van de villa ten stelligste ontkracht. Ook de zoekactie naar Harrouchy leverde toen niets op.

"In het kader van deze moord, vragen de onderzoekers aan iedereen die de ontvoering van Mohamed heeft gezien of die verdachte handelingen heeft opgemerkt in de Verdunstraat tussen 09/12/18 en 09/06/19 om zich te melden bij de politiediensten", klinkt het in het opsporingsbericht. "Ook als u meer informatie hebt over de moord op Mohamed wordt gevraagd om contact op te nemen. Discretie wordt verzekerd.”

Contact opnemen met de politie kan op het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.