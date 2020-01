Politie zoekt drie overvallers Anderlechtse dierenkliniek SHVM

29 januari 2020

15u31 0 Anderlecht Drie mannen hebben op 5 augustus 2019 rond 19 uur een gewapende overval gepleegd op een dierenkliniek in de Sylvain Dupuislaan in Anderlecht. De politie is nu op zoek naar de daders.

De eerste dader is van Afrikaanse afkomst. Hij heeft een baard. Op het moment van de feiten droeg hij een zwarte short met witte strepen, een driekleurige T-shirt en slippers.

De tweede dader is van Noord-Afrikaanse afkomst. Hij heeft een dunne baard langs de kaaklijn en een snor. Hij droeg die dag een witte T-shirt met een camouflagemotief en strepen op de mouwen, een zwarte broek, een zonnehoedje, een schoudertas en witte sportschoenen.

De derde dader is van Afrikaanse afkomst. Hij droeg een witte short met zwarte strepen, een donkere sweater en slippers.

Hebt u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.