Politie zoekt drie inbrekers die toesloegen in Molenbeek JCV

11 juni 2020

13u46 0 Brussel Het parket van Brussel heeft een opsporingsbericht laten versturen voor drie inbrekers die in februari een zaak in de Schoolstraat in Sint-Jans-Molenbeek beroofden. De drie stalen geld en sloffen sigaretten uit de winkel.

De inbraak gebeurde op zaterdag 16 februari 2019, rond 2.10 uur ’s nachts. Nadat ze verschillende deuren hadden opengebroken, begaven de 3 inbrekers zich in de winkel. Twee van hen gingen naar de toog, terwijl de derde op de uitkijk stond. Ze gingen aan de haal met geld uit de kassa en farden sigaretten.

Een dader zou tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. Hij heeft een gemiddelde lengte en is slank gebouwd. Hij droeg een joggingbroek en een trainingsvest met de kap over zijn hoofd getrokken.

De andere dader is eveneens tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is groter dan zijn kompaan, ongeveer 1m80 lang en slank gebouwd. Hij heeft een baard en op het ogenblik van de feiten droeg hij een jeans en een jas met rits.

Van de persoon die op de uitkijk stond, is er geen beschrijving. Wie meer informatie heeft over deze verdwijning kan contact opnemen met de Federale Politie via hun website of via het gratis nummer 0800/30 300.