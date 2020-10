Politie zoekt daders van gewapende overval op Molenbeekse apotheek Stephanie Romans

13 oktober 2020

12u04 2 Brussel De politie is op zoek naar de man die deze zomer een gewapende overval pleegde op een apotheek in Molenbeek. De speurders zijn ook op zoek naar zijn handlanger, die op de uitkijk stond.

Op woensdag 15 juli liepen twee personen rond 15.20 uur richting apotheek Multipharma op de Ninoofsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek. Een van hen belde aan, waarna de apothekeres hem binnen liet. Zijn handlanger bleef buiten op de uitkijk staan. De eerste ging richting de open zijde van de toonbank. De verdachte haalde bij de toonbank een breekmes tevoorschijn, richtte het op het slachtoffer en beval haar achteruit te gaan. De vrouw opende de kassa, de dader nam er de biljetten uit en stopte ze in zijn jas. Hij probeerde ook nog de muntstukken in zijn broekzakken te steken, maar dat mislukte.

De tweede dader wandelde ondertussen in de richting van de Carrefour. In zijn linkerhand had hij sleutels vast. Enkele minuten later vluchtte zijn kompaan met de buit in dezelfde richting.

De eerste dader heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk en is ongeveer 35 jaar, 1m75 lang, normaal gebouwd en heeft kort zwart haar met een wijkende haarlijn. Verder droeg hij een bruin/zwarte leren jas, een donkergrijze jeans en witte sportschoenen. De tweede dader lijkt ouder. Hij is normaal gebouwd met een buikje en heeft grijs haar. Hij droeg een donkerblauwe polo, een grijze broek en witte sportschoenen.

Wie meer informatie heeft over deze zaak wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/300.30 of via het online tipformulier.