Politie zoekt daders die brand stichtten op metrostel in Brussel SHVM

28 april 2020

16u41 0 Brussel Politie en parket zijn op zoek naar twee jongemannen die op zaterdag 13 april van vorig jaar opzettelijk brand hebben gesticht in een metrostel in Brussel, dit tussen de stations Delacroix en Madou.

Op 13 april begaven twee jongemannen zich in het station Delacroix en liepen vervolgens naar het perron richting station Madou. De jongens stapten op de metro en gingen op de bank zitten. Even later haalde het duo een aansteker boven en probeerden ze een stuk papier in brand te steken, wat mislukte.

Vervolgens beslisten ze een brandbaar vloeistof op het papier te gieten en het in brand te steken. Eén van de passagiers reageerde onmiddellijk en uitte zijn ongenoegen, maar dit deerde de jongeren niet. Ze vonden dit leuk. Eens de passagier was afgestapt, begonnen de twee jongens opnieuw. Ze klopten op de ruit en staken hun middelvinger op naar de metro die hen kruiste. Ze goten het brandbaar vloeistof op een papier alsook op een stoel en hun voeten. Dan staken ze het papier in brand en gooiden het op de grond.

Na het incident verlieten ze het metrostel en liepen ze weg via het metrostation Madou. Ze klommen over de toegangspoorten om zo weg te vluchten uit het station. Ondertussen stonden de geblokkeerde passagiers in het metrostel allemaal achteraan in de wagon, maar konden op het ogenblik dat de brand toenam het metrostel verlaten.

Beschrijving

De eerste dader heeft een getaande huidskleur en is normaal gebouwd. Hij heeft een ovaal gezicht en donker haar dat kortgeknipt is aan de zijkanten. Zijn haar is naar rechts gekamd met aan de linker kant een zijlijn.

Op het moment van de feiten droeg hij een blauwe trainingsjas van het merk Adidas met witte lijnen op de mouwen, een zwarte trainingsbroek met witte lijnen op de zijkant en donkerkleurige baskets van het merk Nike.

De tweede dader heeft een donkere huidskleur en is mager. Hij heeft zwart haar, donkerkleurige ogen en uitgesproken wenkbrauwen. Hij droeg een broek en jas met een camouflage motief en een geel/oranje T-shirt.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.