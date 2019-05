Politie zoekt 38-jarige vrouw met lichte mentale achterstand JCV

24 mei 2019

De politie is op zoek naar een 38-jarige vrouw met een lichte mentale achterstand. Ze verdween donderdagnacht aan de Sint-Janskliniek en is sindsdien niet meer gezien.

De 38-jarige Céline Trauscht verliet op 23 mei rond 1.10 uur de Sint-Janskliniek in de Broekstraat in Brussel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Ze is 1.67 meter lang en slank gebouwd. Ze heeft lang bruin haar, bruine ogen en mankt. Céline draagt waarschijnlijk een bril.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een blauwe jurk, een roze en bruin gestreepte gilet en zwarte sportschoenen. Céline heeft een lichte mentale achterstand en houdt ervan in ziekenhuizen te vertoeven.

Wie meer informatie heeft over deze verdwijning kan contact opnemen met de Federale Politie via hun website of via het gratis nummer 0800/30.300.