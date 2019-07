Politie zet brommer die 81 kilometer per uur rijdt aan de kant JCV

18 juli 2019

16u52 0 Brussel De Brusselse politie heeft bij een controle woensdag een brommer aan de kant gezet die maar liefst 81 kilometer per uur reed, terwijl de maximumsnelheid voor zijn klasse 25 kilometer per uur is. De tweewieler werd door politie in beslag genomen.

De politie controleerde verschillende bromfietsen aan de Antwerpsepoort en op het Falgeyplein in Elsene. Een bromfiets van klasse A, die maximaal 25 kilometer per uur, werd geflitst toen hij meer dan drie keer zo snel reed. “Dat voertuig is meegenomen door onze agenten”, zegt woordvoerster Ilse Van de Keere. “De eigenaar mag dat komen ophalen, maar hij moet de brommer dan wel in regel brengen en daarna opnieuw laten inspecteren.”

In totaal controleerde de politie 57 bromfietsen. Daarvan waren er 18 niet in orde en die tweewielers werden door de politie meegenomen.