Politie wordt bekogeld in Ganshoren, drie meerderjarigen zijn aangehouden JMBB

29 augustus 2020

11u30 132 Brussel De politie is vannacht bekogeld in Brussel. Het heeft er alle schijn van dat het gaat om kopieergedrag van de feiten in de Sippelbergwijk”, klinkt het bij de politie. De politie is vannacht bekogeld in Brussel. Na een aanval op politie- en brandweerdiensten in de Molenbeekse Sippelbergwijk eerder deze week , is een politiepatrouille in Ganshoren afgelopen nacht met projectielen aangevallen. “

Het incident zou zich aan de Van Overbekelaan in Ganshoren hebben afgespeeld. Politieploegen kwamen ter plaatse voor een interventie en zijn ter plekke bekogeld, waarop ze versterking hebben opgeroepen. Het is nog onduidelijk over welke projectielen het gaat. Er vielen geen gewonden. Drie meerderjarige personen zijn aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket.

In de Molenbeekse Sippelbegwijk bleef het gisterenavond overigens relatief rustig. “We hebben een hele hoop jongeren gisterenavond nog gesensibiliseerd, maar na 22u bleef het kalm in de wijk. Er was geen inbreuk op het samenscholingsverbod te melden, alles is vlot verlopen”, geeft Caroline Vervaet aan, woordvoerster van de politiezone Brussel-West.